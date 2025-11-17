Днес над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъгливо ще е и в южната половина от страната. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от от юг-югозапад и ще е умерен, на север от планините и в източните райони и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.Презще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд, по-малка е вероятността за валежи в събота. В по-голямата част от страната вятърът ще стихне и отново ще има условия за мъгла или ниска облачност, а в Източна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони временно силен южен вятър.Температурите ще останат сравнително високи за втората половина от ноември, минималните ще са предимно между 8° и 13°, а максималните - между 15° и 20°, по-ниски в местата с трайна мъгла, по-високи - в Югоизточна България, поясниха от НИМХ.