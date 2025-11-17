Синоптик: Топло време до края на ноември, вероятността за сняг е минимална
© БНТ
"Температурите са 4-5 градуса над нормите. Ще има две застудявания. Студен атмосферен фронт в следващите дни ще проникне в нашата страна от северо-западен вятър. Значителни валежи очакваме в Югозападна България утре - между 25 и 50 литра на квадратен метър", каза пред БНТ Стойчева.
В много райони в Западна и Централна България има повишени концентрации на сахарски пясък, който с валежите ще падне.
"Засега снегът ще слезе до около 2000 метра, в Западна Стара планина до 1400 м."
Тази седмица, между 17 и 24 ноември, заради обстановката, която се очаква във вторник и сряда, ще има доста валежи над нормите в Западна и Югозападна България. В Северна България също ще вали.
"Около 22 - 23 ноември част от сметките на числените модели водят до понижение на температурите, което би могло да свали снега и по-ниско. Но за сега вероятността за това е много малка. Така че ще следим обстановката, която ще е евентуално в края на тази седмица и началото на следващата."
Едва в края на месеца се очаква да има понижение на сутрешните, нощните температури.
