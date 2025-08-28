ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
"Изпращаме август със съвсем летни температури и слаби ветрове. Събота ще бъде най-подходящият ден за почивка както по Черноморието, така и в планините. Очаква се рязко понижение на температурите в неделя, на 2500 м максималните ще са 8 градуса, вятърът ще е по-силен от северозапад. Валежите ще обхващат Западна и Централна България, следобед ще достигат Черноморието. Очаква се силна гръмотевична дейност, има условия за градушки", показва прогнозата на Янков.
Ще има развитие на мощни купесто-дъждовни облаци. Температурите рязко ще паднат, от 33 в София максималните за ще паднат до 25. Захлаждането ще е за кратко.
"В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата", успокои Петър Янков.
В ефира на Bulgaria ON AIR той каза кога да очакваме есента.
"Предстоящото разваляне на времето започва след 9 септември. Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември", поясни Петър Янков.
Прогнозата му е през третата десетдневка на септември да се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не сеочакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.
