Синоптик предупреди: На деня на жената градусите падат с 5 надолу
гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ: "В края на седмицата температурите ще бъдат до около 15 и над 15 градуса, а през почивните дни около 10 градуса."
Днес, главно в Югозападна България, ще има повишени стойности на концентрация на пустинен прах.
гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ: "На 5 и 6 март през страната ще премине атмосферно смущение. Не много добре изразено. Но все пак то ще даде валежи в югозападната част от страната. Количеството на валежите ще бъде предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. Само в отделни райони в Рило-Родопската област до около 25. А в северно-източната част от страната вероятността за валежи е много малка."
Приключиха масовите валежи, които доставяха голямо количество вода в реки и водоеми. Очертава се по-сух период до около 10-12 март, както и валежи в по-малко райони на страната през целия месец.
гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ: "В момента страната ни влиза в друг тип циркулация, при която валежите са с по-краткотраен и локален характер. Заради това се очаква месец март да бъде с валежи около и под нормата, а температурите около и над нормите."
По думите на Стойчева средните температури в планините през март ще са около 9 градуса.
Анастасия Стойчева, НИМХ: "В Северна България средни денонощни температури за месеца са между 5 и 8 градуса. По-високи ще бъдат температурите в Южна България, около 9 градуса средна температура ще бъде в планините. Повече валежи ще се наблюдават в планините, докато в равната част на страната между 40 и 60 литра на квадратен метър."
