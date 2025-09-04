ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптикът Петър Янков: Циганското лято е далеч
Той поясни, че по морето ще има и мъгли.
"В неделя ще превали в планините, в понеделник се очакват превалявания в Добруджа, в Рила и Пирин. По планините времето ще бъде подходящо за високопланински туризъм, ще има слаби североизточни ветрове във високите части. Най-топло ще бъде за тези, които ще пътуват към Анталия - около 35°. По нашето Черноморие температурата на водата ще се задържи около 24-25°, през следващата седмица постепенно ще се понижава", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Най-хладната европейска столица през уикенда ще е Осло
Гостът подчерта, че тези, които ще пътуват до Западна Европа, ще усетят по-динамично време: "В Париж температурите ще са от 22 до 28°, а най-хладната европейска столица през уикенда ще бъде Осло - 21°, в неделя - около 18 градуса".
Синоптикът коментира, че градушки не се очакват, а в неделя може да има прегърмявания в Добруджа.
"В средата на следващата седмица по Черноморието ще има ниски области с ръмежи. В края на седмицата се очакват превалявания в страната, но ще бъдат слаби. Стабилизиране се очаква около 13-14 септември, което ще обхване и 15 септември. Могат да се очакват температури от 24 до 29 градуса", добави Янков.
На 15 септември, в първия учебен ден, не се очакват валежи.
