ЗАРЕЖДАНЕ...
Синът на Арнолд Шварценегер се ожени
©
През изминалия уикенд той се ожени за дългогодишната си партньорка Аби Чемпиън на романтична церемония край езерото Кър д’Ален в Айдахо.
Двамата избраха едно от най-ексклузивните места в региона – Gozzer Ranch Golf & Lake Club, луксозен кънтри клуб, достъпен само за членове, където сватбените тържества започват от 20 000 долара. Церемонията се проведе на скала с панорамна гледка към езерото – емблематично място за ранчото, известно със своите драматични пейзажи и уединение.
Сватбата събра представители на две влиятелни американски фамилии и множество холивудски имена. Арнолд Шварценегер сияеше от гордост, а бившата му съпруга Мария Шрайвър присъства в елегантна розова рокля. Сред гостите бяха сестрата на младоженеца Катрин Шварценегер и съпругът ѝ, актьорът Крис Прат. Семейството на булката също беше добре представено – майка ѝ Лора впечатли с лилава рокля, а сестра ѝ Баскин Чемпиън, модел и инфлуенсър, се включи в сватбените тържества.
Патрик Шварценегер и Аби Чемпиън са заедно от 2016 г. и често споделят моменти от връзката си в социалните мрежи. През годините двойката е прекарвала многобройни ваканции именно в Gozzer Ranch, което превърна избора на локация в символично и лично решение.
Още по темата
/
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:13 / 07.09.2025
Голямо признание за българска актриса в Турция
21:13 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:12 / 07.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.