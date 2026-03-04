Синът на Иван и Ирина опасно близък с участничка от "Ергенът"
©
Близки до семейството шушукат, че двамата били силно притеснени от вниманието му към участничка от "Ергенът“, тъй като се страхували да не попадне под влиянието на момиче, търсещо повече популярност, отколкото любов.
Става дума за Косара — една от най-коментираните участнички от минал сезон на Ергенът. Брюнетката буквално взриви социалните мрежи, след като публикува провокативно стори със Спас — сина на Ирина Тенчева.
На клипа Косара позира рамо до рамо с младежа, облечена в разкопчано червено сако и изрязан черен дантелен топ, който оставя малко на въображението. С усмивка тя пита последователите си: "Според вас малък ли ми е Спас?“
Преди феновете дори да реагират, самият той уверено отговаря: "Не!“, пише "Блиц".
Още по темата
/
Азис: Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си си въобразили, че "Като две капки вода" е тяхно шоу
02.03
Още от категорията
/
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
12:14
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
08:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.