Ирина Тенчева и Иван Христов сън не ги лови, след като синът на Тенчева — доведеният син на Иван — очевидно е хвърлил око на риалити красавица.Близки до семейството шушукат, че двамата били силно притеснени от вниманието му към участничка от "Ергенът“, тъй като се страхували да не попадне под влиянието на момиче, търсещо повече популярност, отколкото любов.Става дума за Косара — една от най-коментираните участнички от минал сезон на Ергенът. Брюнетката буквално взриви социалните мрежи, след като публикува провокативно стори със Спас — сина на Ирина Тенчева.На клипа Косара позира рамо до рамо с младежа, облечена в разкопчано червено сако и изрязан черен дантелен топ, който оставя малко на въображението. С усмивка тя пита последователите си: "Според вас малък ли ми е Спас?“Преди феновете дори да реагират, самият той уверено отговаря: "Не!“, пише "Блиц".