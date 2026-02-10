Песента "Завинаги" беше намерена в най-тежкия момент в живота ми - човек търси всички снимки, записи, които има. Едно от всички неща, които успяхме да намерим, беше записът на тази песен. Изцяло бях забравил за тази песен. Когато я чух, изплуваха всички спомени. Това разказа синът на Краси Куртев музикантът Нео Куртев в предаванетонас водещ Ася Александрова.Краси Куртев е основател освен на група "Акага“, и на група "Юпитер 7“. "Той изключително много ни помогна за старта на групата, за първите концерти, за първите композиции. В почти всички наши песни участва като автор. Той беше като баща на всички в групата, нещо като осмия член на групата – беше на всяка репетиция, на всеки концерт, на всяко интервю. Искаше да ни помогне максимално, защото така го чувстваше“, сподели синът му.По думите му песента нямаше как да стане готова без помощта на приятели музиканти. В работата по парчето се включват барабанистът Радо Казасов, пианистът Ясен Велчев, както и други близки приятели на музиканта."Този проект го започнахме няколко дена след като си отиде баща ми. Всъщност емоцията беше доста прясно и това помогна на парчето, защото да преживееш всичко това чрез музиката е нещо изключително лично и важно за такъв тип песен, тъй като тя е емоционална, не може да бъде просто изпълнена", сподели Нео.Той разказа, че са се забавили с видеото и са решили да използват и Изкуствен интелект, но не им е харесал резултатът. В крайна сметка режисьорът на видеото Жоро Марков го е изградил като спомен за Краси Куртев. "Когато с баща ми създадохме песента, тя нямаше име", обясни музикантът."Това е наш разговор чрез музика, който ще продължава завинаги. Баща ми беше вярващ човек. Той вярваше в това, че душите са вечни. Аз мисля, че за всички хора, които помогнаха и участваха в песента това е един диалог, който продължава. Аз бих се радвал да се срещнем в друг живот, да попеем заедно, да си поговорим. Трудно се възприема, че Краси го няма. Това е трудна тема, никой не можа да го приеме", каза още синът му."Нищо не свършва просто ей така. Той остави много музика след себе си, която ние заедно с "Юпитер 7" ще издадем. Предстои да издадем още много песни, които сме написали заедно", съобщи Нео.