Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
За броени часове социалните мрежи се изпълниха с коментари за поразителната прилика между баща и син. Споделят се кадри на Боян редом до снимка на Милен като малък, които показват почти пъпни идентичност - лице и изражение. Появиха се и стотици реакции като "Това е Милен едно към едно“, "Няма разлика, същият поглед“, "Разплаках се, толкова много прилича на баща си“. Други добавят: "Сякаш Милен отново е жив чрез сина си“, "Това момче носи лицето и духа му“.
Милен Цветков загина трагично в катастрофа навръх Великден през 2020 г. Катастрофата бе предизвикана от 22-годишния Кристиан Николов, който шофира под въздействието на наркотици. Той блъсна колата си в автомобила на Милен Цветков, който чакал на червен светофар. Николов беше осъден на 9 години затвор.
Трагедията се случва броени дни преди 8-ия рожден ден на сина на известния журналист - Боян. За себе си наследникът на Милен Цветков твърди, че е един обикновен тийнейджър, обича да се разхожда с приятели и да се грижи за кучето си Грейс. Има интерес към обществения живот в страната и активно следи новинарските емисии, с което още повече затвърждава приликата с баща си.
Засега не е ясно обаче дали ще поеме по неговите професионални стъпки. Въпреки това не крие, че гледа стари видеозаписи на баща си и черпи пример от него.
