Здравко Здравков, е един от участниците в новото риалити "Борба до ключ“, което стартира по Нова телевизия. Той обаче не е част от двойките, който ремонтират апартаменти, а е в отбора на брокерите. Това не е изненада, тъй като Павел от години се е посветил на тази професия и дори има награди за своите успехи в продажбата на недвижими имоти.
"Борба до ключ“ е второ риалити за сина на именития вратар. Тв зрителите помнят участието му в "Сървайвър“ през 2023 година, в което Павел открито говореше за проблемите си с хазарта, алкохола и наркотиците. Той става зависим, когато прекратява тренировките по футбол заради тежка контузия. За да се спаси от пороците, влиза и в център за лечение, където се подлага на терапия.
"По собствено желание бях вкаран в центъра - разкрива Павел Здравков. - Изборът беше мой - дали искам да живея по нов и естествен начин, така, както го правят хората, или да съм в една фалшива реалност, която рано или късно води до болница, психиатрия или до гроб. Стигнах дотам да мисля за самоубийство. Години наред мълчах и се криех. Не съм споделял истинските си чувства. Много хора се борят със зависимостта си и това е тема табу в България — да приемеш, че имаш нужда от помощ.“
За щастие, Павел успява да победи пороците. За това много помага и срещата с приятелката му Теа. Тя му дава сериозен стимул да продължи напред, без да е зависим от алкохола и наркотиците. Любовта прави бившия футболист друг човек.
Павел и Теа се сгодиха през миналата година, а на 29 декември 2025 година станаха родители. Тогава на бял свят се появи техният син Теодор.
Очакването на щастливото събитие съвпадна със снимките на риалитито "Борба до ключ“, продуцирано от Иван и Андрей, но Павел изпълни ангажимента си към предаването докрай.
Синът на футболиста Здравко Здравков отново влезе в тв риалити
