ЗАРЕЖДАНЕ...
Скандална ергенка потвърди новата си връзка
©
Двамата са се залюбили скоро и са на върха на щастието, споделят техни близки. Граченова, която се тунингова със силикон в гърдите и джуките, привличайки мъжките погледи върху себе си, е родом от Банско и е носителка на наградата "Бизнес жена на годината" в категория "Млад предприемач". На местно ниво е позната и като сестра на лидера на ПП Марио Граченов, който работи като експерт в звено "Инспекторат" в община Благоевград.
За себе си казва, че обича и добри, и лоши момчета. Предпочита обаче вторите, тъй като те имали склонността да се обсебват от жената до себе си, а на нея това й харесвало.
Силиконката Граченова казва, че е учила 3 години в Москва софтуерно инженерство, но прекъснала по собствено желание. След това учи във Военна академия "Г.С. Раковски", специалност "Сигурност и отбрана".
По тялото си има няколко татуировки, които разкриват бунтарския й дух. Имала е буйно тийнейджърство и е била във военен лагер, където се запалила по оръжията и стрелбата. Влезе в "Ергенът", за да се бори за сърцето на Мартин Елвиса, а след предаването двамата излязоха като много добри приятели, каквито са и до днес.
Дали новият любим на сочната ергенка е от добрите или лошите, не става ясно. Но името му е много добре познато в спортните среди.
Влъчков е най-младият шампион в националния шампионат на затворен маршрут. Седемкратен първенец на България в серия Туринг. Записва и победи в националния шампионат на планинско изкачване. През 2017 г. и 2018 г. се състезава и в европейските GT4 серии за тима на София Кар Моторспорт, управлявайки българския състезателен автомобил Sin R1. Роден е на 30 юни 1999 г. в София, в семейството на Стамен и Светлозара Влъчкови. Първи стъпки в моторните спортове прави под ръководството на своя баща Стамен, който е и негов мениджър. На 10-годишна възраст (2009 г.) Иван прави дебют в националния картинг шампионат.
Влъчков е главен секретар на Европейски център за транспортни политики, оглавяван от пътния експерт Диана Русинова. В края на месец май регионалният министър Иван Иванов обяви, че е поканил Русинова да оглави Агенция "Пътна инфраструктура" след драмата със Сияна, но тя отказала. След това Русинова отвърна, че не е сериозно подобно предложение да става чрез есемес, а след това да се обявява, че то вече не е валидно, понеже отговорила чак на другия ден.
Иван Влъчков активно участва в разследвания на пътни инциденти и кампании за пътна безопасност, обучавайки младите шофьори за отговорно поведение на пътя в качеството си на главен секретар на организацията на Русинова, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
17:06
Светлана Ненчева: Когато не говорим за това и се срамуваме от него, не успяваме да предотвратим всички тези заболявания
15:41
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също толкова любопитни, гъвкави и адаптивни, колкото всички останали
15:02
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
12:09
Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърди България като целогодишна дестинация
01.09
Д-р Живко Сиромахов, болница ВИТА: Няколко са симптомите, които алармират, че нещо се случва с простатната жлеза
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.