Софи Маринова танцува на хаус парти на известно заведение на морето. Това се вижда на клипчета, качени в TikTok.

Попфолк емблемата видимо се забавлява на музиката, която не й е в репертоара.

Тя е на една маса с още известни попфолк изпълнители като Меди и Десита, облечена в леопардова рокля.

"Горе, горе, горе", крещи Маринова, видимо доволна от купона.

