Софи Маринова танцува на хаус парти на известно заведение на морето. Това се вижда на клипчета, качени в TikTok.Попфолк емблемата видимо се забавлява на музиката, която не й е в репертоара.Тя е на една маса с още известни попфолк изпълнители като Меди и Десита, облечена в леопардова рокля."Горе, горе, горе", крещи Маринова, видимо доволна от купона.