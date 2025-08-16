ЗАРЕЖДАНЕ...
Скри им шапката! Софи Маринова се раздава на хаус парти на известно заведение на морето
©
Попфолк емблемата видимо се забавлява на музиката, която не й е в репертоара.
Тя е на една маса с още известни попфолк изпълнители като Меди и Десита, облечена в леопардова рокля.
"Горе, горе, горе", крещи Маринова, видимо доволна от купона.
Повече вижте във видеото.
Още по темата
/
Ферай предаде Даниела
05.08
Руска ТВ водеща избяга в България с дъщеря си заради скандал със съпруга си, който е алкохолик
04.08
Рокада в БНТ!
01.08
Голяма промяна в TikTok
31.07
Дара в първо интервю след сватбата: Като дете на разведени родители си казвах, че приказките за принцеси и принцове не са верни
27.07
Още от категорията
/
Глория за ареста на Добри: В шок съм! Връзката ни беше само лъжи, манипулации и скандали и приключи отдавна
11:36
Графа полетя
15.08
bTV заменя Бесте Сабри
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гениалният Ник Кейв – една от ключовите фигури на световната музи...
12:41 / 15.08.2025
Определиха българското предложение за "Оскар"
13:01 / 15.08.2025
Филмовата пародия се завръща триумфално в новия "Голо оръжие" с Л...
12:16 / 15.08.2025
Как търговците решават колко да струва дадено ястие в ресторанта ...
11:21 / 15.08.2025
Планинар за срещите с мечки: Трябва да сме внимателни и да запази...
10:33 / 15.08.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 8 мин.
От мангала ,кво да очакваш, простотия.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.