Скръбна вест! Почина бележит писател

© Писателят и критик Дейвид Лодж, най-известен с номинираните си за наградата Букър комикси Small World и Nice Work, почина на 89-годишна възраст.



В книгите бившият професор по литература коментира академичния живот. И двете бяха адаптирани за телевизията.



Другите му известни произведения включват Changing Places and The British Museum is Falling Down за беден студент, който е разсеян, докато се опитва да напише дисертация.



Издателят Лиз Фоли каза: "Приносът му към литературната култура беше огромен, както в неговата критика, така и чрез неговите майсторски и емблематични романи, които вече са се превърнали в класика“, предаде BBC.