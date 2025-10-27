ЗАРЕЖДАНЕ...
Скъсаха от подигравки Алекс Богданска
Потребители я сравниха с прасенцето от стар анимационен филм, облечено в син бански със същата подредба на ленти. Снимките от предаването и кадрите от филмчето обиколиха мрежата с надписи като "разделени при раждането" и "инспирирано от детството".
Въпреки шегите, мнозина защитиха Богданска, отбелязвайки, че не всеки има смелост да облече толкова нестандартен модел на живо в ефир.
Едно е сигурно – Александра отново успя да накара всички да говорят за нея, пише "България Днес".
