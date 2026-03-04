Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Вдъхновен от трагедията "Петрохан", лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога", научи Plovdiv24.bg. Той не скри възмущението си от това, че дълго време трагедията е била съобщавана "просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот". Ето какво написа Слави Трифонов във Фейсбук:

Един от загиналите в случая “Петрохан" е дете. Момче на 15 години.

Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!

В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...

За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки.