Слави Трифонов се появи с ултралуксозно яке за близо 13 000 долара.
Става дума за кожен модел на френската модна къща "Берлути", който в официалния сайт се предлага за 12 700 долара. Кафявото яке с характерна патина и изчистена кройка е част от високия клас мъжка линия на марката и се отличава с фина ръчна обработка на кожата. На едно от последните си появявания във фейсбук Трифонов беше нагизден именно с въпросния модел.
Луксозната придобивка рязко контрастира с иначе семплия му стил, който обикновено залага на черни тениски и изчистени дрехи тип мутра от 90-те. Цената на якето се равнява на стойността на малък автомобил у нас и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, пише HotArena.
Слави Трифонов със скъпарско яке за няколко бона
