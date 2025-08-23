ЗАРЕЖДАНЕ...
След 20 години култов дует отново заедно
"Скъпи приятели, с огромна радост и вълнение ви представяме нашата нова песен "Само ти" – най-новият ни дует с неповторимия Милко Калайджиев. Това е проект, роден от любов и вдъхновение, създаден специално за вас – публиката, която повече от 20 години носи в сърцата си магията на дуета Мира и Милко. Слушайте, споделяйте, забавлявайте се и знайте – причината да продължаваме да творим сте ВИЕ! Нашите най-верни почитатели, които не забравиха, които ни обичат, които след повече от 20 години все още искат "още и още"... "Само ти" е за вас – защото само вие правите тази музика безсмъртна", коментира Мира.
