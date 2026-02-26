Почти пет години след шумния си развод Бил Гейтс проговори по-откровено отвсякога за причините за разпадането на 27-годишния си брак с Мелинда Френч Гейтс и за обстоятелствата, които са допринесли за неговия край.Ако признанията на Бил са скорошни, оказва се, че равносметката на Мелинда е започнала преди години. Всъщност тя е тази, която решава първа да сложи край на връзката им.По време на скорошна вътрешна среща във Gates Foundation (благотворителната фондация основана от Бил и Мелинда), съоснователят на Microsoft призна за две извънбрачни връзки по време на брака си. Едната е с руска състезателка по бридж и с още една рускиня – този път ядрен физик.А още през 2021 г., когато двойката обяви раздялата си, говорител потвърди, че Гейтс е имал афера със служителка на Microsoft "преди почти 20 години“.Тогава Мелинда отказа коментар. Попитана в CBS дали бившият ѝ съпруг е имал повече от една връзка, тя отвърна директно: "Това са въпроси, на които Бил трябва да отговори.“В издадената през 2025 г. мемоарна книга The Next Day Мелинда разсъждава върху това, което нарича "предателство“ в брака си - дума, която е избрала съзнателно.В книгата 61-годишната жена пише откровено: "Бил публично призна, че не винаги ми е бил верен“. Това поражда редица негативи у Мелинда - по думите ѝ, тя дори започва да бъде преследвана от кошмари, изглеждащи почти като предвещания. Един от тях е красива къща, която се срутвала около нея, в друга повтаряща се картина тя, Бил и трите им деца - Дженифър, Рори и Фийби, стояли на ръба на скала, преди тя внезапно да падне в бездната.Така, през февруари 2020 г. тя за първи път казва на Бил, че иска да започнат да живеят разделени."Това беше един от най-страшните разговори в живота ми“, пише Мелинда, спомняйки си, че той бил "тъжен и разстроен“, но също така "разбиращ и уважителен“.На 3 май 2021 г., след "изтощителен“ и продължителен процес, двамата публично обявяват развода си. И въпреки болката, Мелинда определя това като повратна точка в живота си. "Нужна е смелост, за да изградиш различен живот“, казва тя пред People. "Но когато смениш посоката, осъзнаваш, че се отваря огромно пространство.“В началото на 2025 г. тя публично потвърди, че е във връзка с 49-годишния Филип Вон, предприемач и бизнесмен, казвайки, че е "много, много щастлива".Над последните години от брака на Бил и Мелинда тегне и връзката на Гейтс с Джефри Епстийн - отношения, към които тя ясно е изразявала притеснение.Бил се запознава с Епстийн през 2011 г. - три години, след като последният се признал за виновен във Флорида. Въпреки присъдата, Гейтс поддържа контакт с него – въпреки че упорито твърди, че никога не е нощувал в имотите на Епстийн и никога не е посещавал частния му остров в Карибите."Не съм правил нищо незаконно. Не съм виждал нищо незаконно“, казал Гейтс пред служителите на фондацията. "За яснота - никога не съм прекарвал време с жертвите или с жените около него.“Днес разводът между Бил и Мелинда остава един от най-значимите в историята на бизнес средите и филантропията - не само от финансовоа гледна точка, но и от лична. Някога едно силно партньорство, променило глобалното здравеопазване и образование, сега съществува като две отделни наследства, пише ladyzone.bg.