След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
"Просто казах: "Не, заедно сме само от шест месеца“, спомня си тя.
Маркетинговият директор добави: "Обичах го, но не исках да казвам "да“ на нещо, което по-късно оттеглих.“
Люк продължил да упорства, планирайки всяко следващо екстравагантно предложение в продължение на седем години. Той наел замък в Прага, организирал вечери на свещи и планирал конна езда на ямайски плаж, всичко това в опит да спечели Сара.
По време на 42-рото му предложение за брак, Сара обещала на Люк:
"Следващия път, когато ме попиташ, ще кажа "да“, но само почакай.“
След една година Люк завел Сара в Гринуич в Югоизточен Лондон, където се измерва средното време по Гринуич - средната годишна стойност на времето всеки ден, когато Слънцето пресича нулевия меридиан в Кралската обсерватория Гринуич.
Той казал: "Това е центърът на света и ти си центърът на света и искам да се омъжиш за мен“, спомня си Сара, според The Sun.
И тогава Сара, най-накрая, отговорила с тази една проста дума: "Да.“
"Той най-накрая спечели сърцето ми“, обясни тя.
"Вероятно трябва да попадне в световния рекорд на Гинес“, добави тя. "Благодарна съм, че упорства толкова дълго.“
Двойката се ожени през май със сватба в Ямайка.
Сара сподели снимки от щастливия повод в Instagram по това време, като написа: "Г-н и г-жа Уинтрип. Най-накрая“.
