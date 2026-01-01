След 6 деца тя отново гушка бебе
"Раян. Всичко", гласи поста на моделката и многодетна майка. По-любопитното в случая е, че кадърът се появи ден, след като плъзна слух, че тя и журналистът Мартин Карбовски са новата светска двойка.
Причината за мълвата е появата на Милянкова и Карбовски рамо до рамо на първия ред по време на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК малко преди празниците, както написа "Уикенд".
Към момента няма официално потвърждение дали двамата са пристигнали заедно на събитието или местата им са се оказали случайно едно до друго. В светските среди обаче по-вероятният сценарий вече се обсъжда усилено.
Засега нито Милянкова, нито Карбовски са коментирали публично слуховете, което допълнително подхранва интереса около евентуалната им близост.
Ирена е майка на 6 деца.
