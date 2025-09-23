ЗАРЕЖДАНЕ...
След "Биг брадър" той се насочи към "Игри на волята"
©
Това заяви култовият съквартирант от миналия сезон на Биг Брадър – Георги Марков, попитан има ли друго риалити, в което би участвал. Известният като Георги Ланеца ром не крие, че се надява, ако има "Биг Брадър Ол старс“, също да бъде поканен.
Но изразява дълбоко съмнение, че зрителите в България ще позволят ром да спечели подобен формат.
"Не имало сезон на това шоу без този етнос. Но никога няма да му дадат наградата. България не е готова циганин да е победител в предаване. Така е било и с Роксана и Йоана Сашова в "Гласът на България". Само ни държат до последно. Но е повече от ясно, че по статистика ние сме реалните победители“, убеден е Георги в интервю за "България Днес“.
И допълва: "Виждам расизъм около себе си, но той никога не е насочен към мен. Може би поради факта, че съм малко по-грамотен, говоря прилично. Цветът на кожата ми не е мургав. Знам как да се държа, когато изляза с приятели някъде. Хората трудно долавят етноса ми“.
Той разкри и нещо, което никога досега не е признавал, дори и на кастингите в "Биг Брадър". "През 2005, 2006 г. кандидатствах право в Софийския университет. За мое съжаление не бях приет по желаната специалност, а в Историческия факултет. Имам един семестър завършен. След това заминах на студентска бригада в Холандия. Там ми хареса, започнах да получавам много добри парички по 55-60 евро на ден. За 2007 г. това бе страшно много. Все си казвах, че ще продължа да следвам, но ме завъртя животът, минаха години и се ожених“, споделя Георги.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Георги Георгиев: Младите хора често действат импулсивно, без да оценяват реалната си платежоспособност
14:53
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
12:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.