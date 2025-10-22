След малко повече от една година отсъствие от тв екрана Деси Стоянова отново седна на дивана на "Преди обед". Този път обаче на срещуположната страна не като водеща, а като гост. Тя успя да направи приятел разговор с водещия Петър Дочев."Все пак ти си си вкъщи", посрещна я той."Прекрасно е. Била съм тук хиляди пъти в ролята на водещ, а сега като гост е много приятно", усмихна се Деси.Деси призна, че не изпитва носталгия, макар че пази топли спомени от годините си в ефир:"Има хиляди моменти, към които ще се връщам с усмивка, но съм продължила напред. Това е затворена страница за мен и не гледам назад."В моемнта тя работи с хора чрез курсове и обучения по медийна комуникация."Към днешна дата смятам, че решението да напусна "Преди обед" беше съзнателно и правилно", категорична е тя.Петър Дочев не пропусна да се пошегува:"Видя ли? Напусна ме и колко жени смених, а не можах да те преживея!" - визирайки Франциска Йорданова, Зейнеб Маджурова и наскоро Венета Райкова."Имаш си проблеми, Дочев!", отвърна с усмивка Деси.