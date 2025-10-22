ЗАРЕЖДАНЕ...
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
©
"Все пак ти си си вкъщи", посрещна я той.
"Прекрасно е. Била съм тук хиляди пъти в ролята на водещ, а сега като гост е много приятно", усмихна се Деси.
Деси призна, че не изпитва носталгия, макар че пази топли спомени от годините си в ефир:
"Има хиляди моменти, към които ще се връщам с усмивка, но съм продължила напред. Това е затворена страница за мен и не гледам назад."
В моемнта тя работи с хора чрез курсове и обучения по медийна комуникация.
"Към днешна дата смятам, че решението да напусна "Преди обед" беше съзнателно и правилно", категорична е тя.
Петър Дочев не пропусна да се пошегува:
"Видя ли? Напусна ме и колко жени смених, а не можах да те преживея!" - визирайки Франциска Йорданова, Зейнеб Маджурова и наскоро Венета Райкова.
"Имаш си проблеми, Дочев!", отвърна с усмивка Деси.
Още по темата
/
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
16:52
Още от категорията
/
Просветният министър: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
14:11
Проучване: Антидепресантите причиняват различни странични ефекти, разкрити са огромни разлики между лекарствата
12:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.