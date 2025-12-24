След като приключите със "Сам вкъщи", насладете се и на тези коледни филми
©
"Наистина любов"
Стопляща сърцето романтична комедия, филмът преплита множество сюжетни линии, улавяйки сложността на любовта във всичките й форми. От ново начало до дългогодишни връзки, филмът празнува различните прояви на любовта, смесвайки хумор, емоция и искрени моменти в една красива Коледа.
"Гринч"
Гринч е обичан празничен герой, известен с първоначалното си презрение към Коледа. По време на историята сърцето му нараства, докато научава истинското значение на сезона.
Чрез своята трансформация Гринч ни учи за силата на любовта и добротата и колко е важно да приемем радостта и общността.
"Рицарят преди Коледа"
Този филм се слива с историята на средновековните приключения и ваканционната романтика. Коул, средновековен рицар, е отведен в съвременен Охайо в "Рицарят преди Коледа", където среща учителката по природни науки в гимназията Брук. Филмът е по подобие на "Друговремец", но с по-малко драма и по-приятелски тон за деца.
"Ваканцията"
Участват Камерън Диас и Кейт Уинслет, които са в ролята на две жени без късмет в любовта, живеещи от двете страни на Атлантическия океан. Те временно си разменят домовете, за да избягат по време на коледните празници.
"Размяната на принцесите"
Бъдеща принцеса и пекар от Чикаго откриват, че са почти еднакви. Докато участва в коледно състезание по печене в Белгравия, пекарката от Чикаго Стейси среща своята еднояйчна близначка, херцогинята на Монтенаро.
За да се отърве от кралските си задължения и предстоящия брак, херцогинята предлага на Стейси сделка за размяна на места. Със своя коледен фон и странен чар, филмът е идеален за хапване на топли, успокояващи празнични закуски, докато се наслаждавате на възхитителния и симпатичен разказ.
"Клаус"
Произходът на Дядо Коледа е преосмислен в този изящен анимационен филм. Пощальонът Джеспър е готов да подаде оставка, когато получава предупреждение, че или трябва да създаде пощенска служба в Арктическия кръг, или рискува да загуби богатството на семейството.
Но той бързо установява странна връзка с мистериозен дърводелец, който живее в колиба, пълна с ръчно изработени играчки, след като среща учителката Алва. След като е изпратен в усамотен град, пощальонът се сприятелява с отшелник, производител на играчки. Те заедно връщат коледния дух на града.
ФОКУС ви пожелава приятно гледане!
Още по темата
/
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
08:23
"По-голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
23.12
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
23.12
АПИ предупреди: 100 000 автомобила тръгват само от столицата. Очаква ни тежко пътуване и ограничения по магистралите
23.12
Още от категорията
/
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Той е новият Джеймс Бонд
03.12
Режисьорът на филма "Един грам живот": Границата между това да скочиш в бездната и да полетиш нагоре е много малка
11.11
Почина известен режисьор
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дядо Коледа потегли на своето пътешествие
20:56 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката , никой не излезе...
19:32 / 23.12.2025
Първата телевизионна изява на Мария Цънцарова в ефира на bTV е пр...
11:20 / 23.12.2025
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си на...
10:21 / 23.12.2025
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици...
10:09 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.