Йоанна Темелкова, която преди дни сложи край на актьорската си кариера и замина за Испания със семейството си, окончателно приключва и участието си в социалните мрежи.

“Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих профила си. Да знаете, че нямам и Messenger вече. Поздрави на онзи, който беше изключително настоятелен да ми хакне профила, който не ползвам... 20 опита за 30 дни", обяви Йоана.

Единственo страницата ѝ в Instagram е активна. Наскоро тя обяви, че започва нов проект, като студиото, което ще използва е в процес на ремонт. С какво точно ще се занимава обаче остава загатка за публиката.