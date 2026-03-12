Военните действия в Близкия изток може и да не са приключили, но на една друга война бе сложен край. Азис и Деси Слава най-после се помириха, след като дълго време не си говореха. Това обяви лично кралят на попфолка в "Като две капки вода“ по Нова телевизия. Двамата изпълнители, които са и астрални близнаци, затоплиха отношенията на рождения си ден - 7 март.Азис и Деси Слава не за първи път бяха в период на студена война. Те на няколко пъти са спирали да си комуникират, но след време са изпушвали лулата на мира. Така се случи и сега. През миналата година скандалът между двамата стана публичен. Първо Азис качи публикация в социалните мрежи, в която написа: "Вчера звъннах на Деси Слава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна телефона, или дали ми е върнала позвъняване до днес? НЕ! После ходи да се оплаква по телевизиите от мен... Сбогом, Деси Слава!!!“.Отговорът на певицата, естествено, не закъсня. Тя не върна обаждане на Азис, но написа свой гневен пост: "Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм. Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България, и след това дори ми го призна?! Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети в зала "Арена“ и си щял да ме поканиш само в публиката... Аз трябва да съм сърдита, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. "Сбогом“ е много силна дума, но щом така искаш - нека да е така!“.След тази словесна тирада двамата намериха път един към друг и се прегърнаха, но после пак не си говореха. Така или иначе, сега на войната е сложен край, а изпълнителите най-вероятно ще бъдат заедно следващия понеделник в "Като две капки вода“, тъй като на Пламена бутонът на късмета отреди да изпълни дует - двоен образ, в който да представи и Азис, и Деси Слава, пише "Филтър"..