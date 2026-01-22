Фолкпевицата Лидия и Наско Колев са сгодени! Този слух тръгна мълниеносно сред феновете на блондинката, след като тя лично загатна за годеж и показа внушителен диамантен пръстен на безименния си пръст."Какъв старт на годината“, написа Лидия под кадрите, с които буквално взриви социалните мрежи. От снимките личи, че е била изненадана с романтична вечеря, чийто кулминационен момент е появата на бляскавото бижу. Последва лавина от честитки, сърца и пожелания от близки, колеги и почитатели.Въпреки еуфорията, певицата запазва мистерията около мъжа до себе си – не показва лицето му, не го тагва и не разкрива никакви подробности. Това, разбира се, отвори широко вратата за догадки, като най-често в коментарите се споменава името на бившия ѝ партньор Атанас Колев.Паралелно с вълната от поздравления обаче се прокрадват и по-предпазливи мнения. Част от феновете подозират, че "годежът“ може да е добре режисиран пиар ход и реклама на предстоящ нов хит на Лидия. Според тях диамантеният пръстен може да е реквизит, а романтичната сцена – кадър от нов видеоклип, изграден около сюжет с фалшив годеж.Истинска любовна новина или умело подгряване на публиката преди премиера – засега Лидия мълчи, а мистерията около възможния ѝ годеж с Наско Колев само налива още масло в огъня, пише Intrigi.bg.