Шарън и Кели Озбърн прекараха заедно бляскава вечер преди броени дни, отбелязвайки първата си поява на червения килим след смъртта на Ози Озбърн през юли. Майка и дъщеря се усмихваха широко и се държаха за ръце, докато позираха пред фотографите на събитие, организирано от модната дизайнерка Ребека Валанс в Лондон.73-годишната Шарън изглеждаше впечатляващо в дълга рокля с пайети в цвят бордо. Тя допълни визията си с диамантени обици и елегантна черна чантичка.41-годишната Кели носеше розова рокля, украсена с кристали, а русата ѝ коса беше оформена в елегантна прическа. Тя остави роклята да блести сама, като ограничи аксесоарите до минималното, само диамантени обици. На събитието присъстваше и годеникът ѝ Сид Уилсън.Кели сподели снимки с майка си и Валанс в Instagram: "Прекарах чудесно с майка ми и Валанс на новата ѝ колекция. Никога преди не съм носила такава рокля. Тя ме извади от зоната ми на комфорт с черното и сбъдна мечтите ми да нося розово.""Мисля, че майка ми изглеждаше прекрасно и беше толкова хубаво да я видя да се забавлява малко!", продължи Кели.В "The Osbournes Podcast" Кели разкри, че е спала в леглото на Шарън в продължение на два месеца след смъртта на Ози, тъй като майка ѝ имала проблеми със съня, когато била сама: "Никога не съм осъзнавала колко ужасна е скръбта. Никога не съм знаела, че съм способна да обичам някого толкова много и да ми липсва толкова много."Шарън добави откровено:"Мразя да си лягам вечер."Кели разказа, че сутрините били особено трудни: "Събуждам се и през първите три секунди се чувствам нормално. А после си спомням всичко. Сутрините са най-трудни за мен, защото аз прекарвах по-голямата част от времето си с татко сутрин."Ози Озбърн почина на 22 юли на 76 години от сърдечен удар, според смъртния акт, подаден от дъщеря му Ейми в регистъра в Лондон.