След свалените 23 кг тя е неузнаваема
Шумър разкри, че е страдала от синдром на Кушинг — състояние, което води до свръхпроизводство на кортизол, по-известен като хормона на стреса. Сред симптомите са наддаване на тегло и високо кръвно налягане.
Актрисата коментира промяната така: "Не го направих, за да изглеждам добре - това ми се струва смешно и временно.“
След това добавя откровено и директно - нещо, което шокира много нейни почитатели.
"Направих го, за да преживея болест, която подува лицето ти. Тя може да те убие, но интернет я хвана навреме и болестта изчезна.“
"Извинявам се на всички, които разочаровах“.
Шумър признава, че е наясно с емоциите, които предизвиква фактът, че е отслабнала толкова много.
"Разбирам как се чувствате, като виждате, че съм отслабнала толкова. Правила съм пластични операции и вземам Маунджаро“, споделя актрисата за медикамента, който подпомага свалянето на тегло.
И завършва с искреност: "Съжалявам за всички, които съм разочаровала. Не изпитвам болка и мога да играя на гоненица със сина си.“
