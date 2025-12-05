Актрисата и комедиантка Ейми Шумър претърпя драстична трансформация във външния си вид, след като свали цели 23 килограма. Лицето ѝ се е променило до неузнаваемост, но в същността си тя остава същата. Именно затова тя реши да разкаже публично какво ѝ се е случило и какво стои зад тази промяна.Шумър разкри, че е страдала от синдром на Кушинг — състояние, което води до свръхпроизводство на кортизол, по-известен като хормона на стреса. Сред симптомите са наддаване на тегло и високо кръвно налягане.Актрисата коментира промяната така: "Не го направих, за да изглеждам добре - това ми се струва смешно и временно.“След това добавя откровено и директно - нещо, което шокира много нейни почитатели."Направих го, за да преживея болест, която подува лицето ти. Тя може да те убие, но интернет я хвана навреме и болестта изчезна.“"Извинявам се на всички, които разочаровах“.Шумър признава, че е наясно с емоциите, които предизвиква фактът, че е отслабнала толкова много."Разбирам как се чувствате, като виждате, че съм отслабнала толкова. Правила съм пластични операции и вземам Маунджаро“, споделя актрисата за медикамента, който подпомага свалянето на тегло.И завършва с искреност: "Съжалявам за всички, които съм разочаровала. Не изпитвам болка и мога да играя на гоненица със сина си.“