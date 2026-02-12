Два месеца след като Кейти Пери обяви връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, Орландо Блум също привлече погледите. 49-годишният актьор бе забелязан на Супербоул в неделя - в компанията на младата швейцарска моделка Луиза Лемел. Кадри от различни медии, на които двамата се държат ръка за ръка, бързо се разпространиха онлайн, а звездата от "Властелинът на пръстените" изглежда повече от щастлив.Луиза е на 28 години, живее в Ню Йорк и вече има впечатляващо портфолио, като работи с големи модни брандове.На събитието тя носеше къса бяла тениска и широки панталони с червен колан, а Орландо – черно кожено яке, черни панталони и сиви маратонки. Ясно се вижда, че двамата се наслаждават на компанията си, без да се притесняват от камерите, демонстрирайки близостта си.Блум има дъщеря (Дейзи) от Кейти Пери и син (Флин) от бившата си съпруга Миранда Кер. След раздялата си с Пери през юни 2025 г., актьорът изглежда е готов да продължи напред и да се радва на новата си връзка.Междувременно Кейти Пери продължава любовните си приключения с Джъстин Трюдо. Двамата бяха заснети заедно в Давос на Световния икономически форум, както и по време на пътуване до Япония, а певицата наскоро сподели кадри от интимните им моменти в социалните мрежи.