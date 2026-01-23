След трагичната кончина на Тодор Славков дъщерята му пое бизнеса
©
По този начин Катерина Славкова продължава фамилната линия в бизнеса, който приживе баща ѝ активно развиваше.
Тодор Славков беше една от най-противоречивите фигури в публичния живот у нас, но зад скандалния му имидж стоеше изключително активна бизнес дейност. В края на живота си той е бил собственик на една компания, съдружник в още три, управител на пета, председател на шеста, член на съвета на директорите на седма и част от управителните органи на още две дружества. Реалният брой бизнеси, в които е имал участие през годините, е значително по-голям.
Като единствено дете на Тодор Славков, Катерина е негов законен наследник и получава всички авоари, натрупани през годините. В комбинация със собственото ѝ участие в търговско дружество това ѝ осигурява сериозни финансови възможности, коментират близки до фамилията. Те ѝ позволяват да води охолен начин на живот в чужбина, където учи висшето си образование.
Красивата правнучка на Тодор Живков не крие високия си стандарт. Катерина Славкова често може да бъде видяна в елитни нощни клубове, където демонстрира самочувствие и стил, облечена в оскъдни, но скъпи дизайнерски тоалети. Снимки от забавленията ѝ редовно циркулират в социалните мрежи и ясно показват, че младата наследница на клана Живкови живее без финансови ограничения.
Припомняме, че Тодор Славков сложи край на живота си на 21 юли 2025 г. Тялото му беше открито в къща за гости в казанлъшкото село Асен. Разследването установи, че става дума за самоубийство. Любопитен и трагичен факт е, че Малък Тошко си отиде на същата дата, на която умират майка му Людмила Живкова през 1981 г. и вуйчо му Владимир Живков през 2021 г., припомня HotArena.bg
Още по темата
/
Крушарски: Ако бях показал по-рано последното съобщение на Тодор Славков, щяха да предвидят какво ще се случи
01.08
Още от категорията
/
Модният журналист Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Посрещна ме сме все едно сме приятели
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.