След зверската катастрофа, тя е по-силна от всякога
Тя реши да отбележи дена с пост във фейсбук и да сподели какво е преживяла и тогава и до днес:
"12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Деня, в който живота ми се преобърна завинаги.
Истината е, че все още продължавам да се боря с травмата, която ми беше нанесена на този ден и след това. Продължавам да търся решение за моето възстановяване.
8 години. Търся вината в себе си. Защо? Защо ми е толкова трудно? Защо имам тези изпитания? Какво толкова съм направила?
Но не се предавам!
Понякога се, но за кратко. На моменти нямам сила, на моменти не мога повече. Пълни глупости.
Благодарна съм за всеки един ден от живота ми независимо, колко ми е трудно", пише Кристин Илиева във Фейсбук страницата си.
Смела, силна и борбена, тя е убедена, че няма да спре да търси начини за пълното си възстановяване. Илиева се обръща с апел към всеки, който минава през трудност, да не се отказва, а винаги да следва мечтите си.
И за всеки един човек, преминавайки през труден период, НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ. Не спирай да мечтаеш, да се усмихваш, да обичаш, да живееш, да бъдеш благодарен!
Обичам и обичам себе си със всеки един белег, защото това съм АЗ", споделя още тя.
