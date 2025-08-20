Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в котловините и по поречията видимостта ще бъде намалена. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 29°, съобщиха от НИМХ.В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.