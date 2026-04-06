Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони, съобщават от НИМХ, цитирани от ФОКУС. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 20°. Виж в галерията температурите за твоя град.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата и високата облачност. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.