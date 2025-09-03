ЗАРЕЖДАНЕ...
Слънчево и горещо време днес. Температурите на места ще достигнат 35-36 градуса
©
В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха, го оцениха
30.08
Още от категорията
/
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
02.09
Меган Маркъл се завръща
02.09
Светлана Ненчева: Когато не говорим за това и се срамуваме от него, не успяваме да предотвратим всички тези заболявания
02.09
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също толкова любопитни, гъвкави и адаптивни, колкото всички останали
02.09
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
02.09
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:26 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че тов...
17:04 / 02.09.2025
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също...
15:02 / 02.09.2025
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъд...
12:45 / 02.09.2025
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро...
12:09 / 02.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:07 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.