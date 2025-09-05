ЗАРЕЖДАНЕ...
Слънчево и топло време в петък
©
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Джорджо Армани
04.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допуст...
17:08 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:33 / 04.09.2025
Интересно: Google се срина няколко часа след като получи санкция ...
16:01 / 04.09.2025
Ако се чудите какво да правите през почивните дни – Банско предла...
11:25 / 04.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.