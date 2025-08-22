Смокинята (Ficus carica) е един от най-древните култивирани плодове, познати на човечеството. Родом от Средиземноморието и Западна Азия, този плод от векове е част от хранителните и лечебните практики на различни народи. В България смокините се отглеждат основно в южните райони – по Черноморието, в Петричко-Санданския регион и по поречието на река Марица, където климатът е мек и благоприятства узряването им.В света съществуват стотици сортове смокини, които се различават по цвят, размер и вкус. В България най-разпространени са черните и зелените смокини. Плодовете могат да се консумират както пресни, така и сушени – форма, която ги прави още по-концентрирани на хранителни вещества.– подпомагат храносмилането и регулират перисталтиката.– магнезий, калций, калий и желязо, които подкрепят костите, сърцето и кръвообразуването.– полифеноли, които предпазват клетките от свободни радикали.– най-вече витамини от група В и витамин К.– подобряване на храносмилането;– контрол на кръвното налягане благодарение на високото съдържание на калий;– подпомагане на здравето на костите и зъбите;– благоприятно действие върху кожата.Любопитен факт е, че при откъсването на неузряла смокиня се отделя бяло мляко (латекс), богато на ензима фицин, пише "Фокус". Този сок традиционно се използва в народната медицина:– за третиране на брадавици и кокоши тръни;– за подпомагане заздравяването на рани и кожни раздразнения.Важно е да се отбележи, че латексът може да предизвика дразнене при чувствителна кожа и трябва да се използва внимателно, локално и в малки количества.Въпреки множеството ползи, смокините не бива да се консумират прекомерно. Голямото количество плодове може да доведе до:– подуване на корема и газове заради високото съдържание на фибри;– диария или стомашен дискомфорт;– нежелани реакции при хора с алергии към латекса или с чувствителна храносмилателна система.