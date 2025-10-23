Ако има билка, която заслужава да стои във всеки дом, това е смрадликата. Скромна на вид, но с удивително действие, тя от векове е част от българската народна медицина. И докато някои "бабини рецепти“ са останали в миналото, тази билка продължава да се използва и днес – включително по препоръка на лекари, пише "Фокус“.Смрадликата (Cotinus coggygria), позната още като тетра, е нисък храст с червеникави листа, който обича слънцето. Расте по сухи, каменисти места – най-често в южна България, в подножията на планини като Родопите, Странджа и Средна гора. Цветовете ѝ са фини и пухкави, а листата отделят характерен аромат – оттам идва и името "смрадлика“.Съвременни изследвания потвърждават това, което народът знае отдавна – смрадликата има силно антисептично, противовъзпалително и стягащо действие. Причината е в богатото съдържание на танини и етерични масла, които възпрепятстват развитието на бактерии и ускоряват заздравяването на тъканите.Не е случайно, че гинеколози често препоръчват промивки със смрадлика след раждане или след хирургични интервенции в интимната зона. Тя успокоява, дезинфекцира и подпомага възстановяването на лигавиците без риск от дразнене.– възпаления на венците и афти (гаргара с хладка отвара);– кожни раздразнения и акне (компреси);– рани, изгаряния и ожулвания (обливания или тампониране);– потене на краката и гъбични инфекции (вана със смрадлика).Приготвянето е лесно, но има значение точната пропорция:– 2 супени лъжици сухи листа се заливат с 500 мл вряла вода.Вари се 5–10 минути, след което се оставя да престои 20 минути и се прецежда.Отварата може да се използва след като изстине до телесна температура.За интимни промивки или обливания не се препоръчва ежедневно прилагане за дълъг период – достатъчни са 5–7 дни, освен ако лекар не каже друго.Смрадликата може да се открие във всяка аптека и билков магазин, но ако обичате природата – ще я намерите и сами. Събира се в края на лятото, когато листата започват да се оцветяват в червено. След брането се суши на сянка, на проветриво място, без пряко слънце. Добре изсушената билка запазва аромата си и може да се съхранява до две години.Един съвет от "Фокус“ – не смесвайте смрадлика с други билки, освен ако нямате опит. Танините ѝ са силно активни и може да предизвикат прекомерно изсушаване на кожата или лигавиците при продължителна употреба. В умерени количества обаче тя е един от най-безвредните и ефективни естествени антисептици.