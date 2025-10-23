ЗАРЕЖДАНЕ...
Смрадликата – природният антисептик, който препоръчват бабите и лекарите
©
Смрадликата (Cotinus coggygria), позната още като тетра, е нисък храст с червеникави листа, който обича слънцето. Расте по сухи, каменисти места – най-често в южна България, в подножията на планини като Родопите, Странджа и Средна гора. Цветовете ѝ са фини и пухкави, а листата отделят характерен аромат – оттам идва и името "смрадлика“.
Съвременни изследвания потвърждават това, което народът знае отдавна – смрадликата има силно антисептично, противовъзпалително и стягащо действие. Причината е в богатото съдържание на танини и етерични масла, които възпрепятстват развитието на бактерии и ускоряват заздравяването на тъканите.
Не е случайно, че гинеколози често препоръчват промивки със смрадлика след раждане или след хирургични интервенции в интимната зона. Тя успокоява, дезинфекцира и подпомага възстановяването на лигавиците без риск от дразнене.
Смрадликата се използва и при:
– възпаления на венците и афти (гаргара с хладка отвара);
– кожни раздразнения и акне (компреси);
– рани, изгаряния и ожулвания (обливания или тампониране);
– потене на краката и гъбични инфекции (вана със смрадлика).
Как се приготвя отварата
Приготвянето е лесно, но има значение точната пропорция:
– 2 супени лъжици сухи листа се заливат с 500 мл вряла вода.
Вари се 5–10 минути, след което се оставя да престои 20 минути и се прецежда.
Отварата може да се използва след като изстине до телесна температура.
За интимни промивки или обливания не се препоръчва ежедневно прилагане за дълъг период – достатъчни са 5–7 дни, освен ако лекар не каже друго.
Смрадликата може да се открие във всяка аптека и билков магазин, но ако обичате природата – ще я намерите и сами. Събира се в края на лятото, когато листата започват да се оцветяват в червено. След брането се суши на сянка, на проветриво място, без пряко слънце. Добре изсушената билка запазва аромата си и може да се съхранява до две години.
Един съвет от "Фокус“ – не смесвайте смрадлика с други билки, освен ако нямате опит. Танините ѝ са силно активни и може да предизвикат прекомерно изсушаване на кожата или лигавиците при продължителна употреба. В умерени количества обаче тя е един от най-безвредните и ефективни естествени антисептици.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.