Актьорът Владо Карамазов и водещ на новото хитово риалити "Traitors“ загуби баща си след дълго боледуване. Александър Александров, национален състезател по ръгби, си отиде на 70 години.Смъртта му кара Владимир да обмисли сериозно завръщане в родината. "Казах си, че от 15 години с майка ми и брат ми общуваме основно по телефона и това е много гадно", призна сладкарят. Той е наясно, че в Англия ще има много повече работа, но пък е трудно далеч от бащината къща, макар да е обиколил света, пише "Минаха години“.Покрай продуцентската копания "Трите мечки“, която основаха заедно със Захари Бахаров и Юлиян Вергов, тримата доста пътуват."Трите мечки" обаче вече години не съществува за мъка на зрителите. Тримата прочути актьори бяха и близки приятели, но днес Владо не поддържа връзка с останалите двама. Карамазов не говори за разлъката, но преди време Вергов даде яснота: "Имахме голямо бъдеще, за кратко време постигнахме неща, които малко хора са постигали. Всъщност, ние иронично се бяхме кръстили така, защото в театъра мечка е актьор, който привлича публика. Ние сами финансирахме проекта, не сме взимали държавни субсидии", уточни с носталгия Вергов, като отхвърля версията парите да са били причината за разпадането на тандема."Тежко ми е, че се разделихме. Към приятелството винаги ще има път обратно. Проблемът е да намериш пътя, който съществува. Ще се намери!", убеден е сегашният участник в журито на "България търси талант".