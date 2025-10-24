Събуждате се рано, забравяйки, че времето се е сменило през нощта, след това се обърквате, когато часовникът на телефона не съвпада с този на микровълновата. Ето как да сте малко по-подготвени за смяната на часа, която ще направим на 26 октомври 2025 г. в 4:00 часа сутринта, когато трябва да преместите стрелките на часовниците с един час назад.През октомври преминаваме от лятно към стандартно часово време. По-конкретно, лятното часово време приключва в 4 часа сутринта на 26 октомри, неделя. Това е, когато часовниците "се връщат назад“. Ако сменяте часовниците си ръчно, 4 сутринта става 3 сутринта.Това означава, че ако сте свикнали да се събуждате в 7 сутринта, ще отворите очи след като спите обичайното време, за да установите, че е 6 сутринта.Ако сте повече сутрешен човек, това може да е малко по-малко приятно. Вечерта ще заспите, гледайки телевизия - във всеки случай по-рано от обикновено. Може би трябва да се опитате да останете будни малко, за да започнете да променяте рутината си час по-късно.План за домашни любимци и децаЗа съществата във вашия дом, които са в блажено неведение относно концепцията за стандартизирано време, рутинните процедури са на път да станат малко странни. Най-важното: те ще огладнеят (и всичко останало) един час "по-рано“ от обикновено.Ако мислите предварително, можете да започнете да местите времето за закуска по-късно. Вместо да храните кучето си в 7, започнете да го храните в 7:15 сега и ще бъде по-малко вероятно да получите студен нос в лицето в 6 сутринта.Същото важи и за децата: очаквайте ги да се събудят един час преди часовникът да каже, че трябва, и да се изморят (и преуморят) час по-рано, отколкото обикновено. Постепенната смяна на рутината ще помогне и тук и може да опитате да обясните ситуацията предварително на деца, които са достатъчно големи, за да разберат.И ако очаквате собственото ви коремче да мърмори по сигнал? Помислете за постепенна промяна на времето за хранене и за себе си или поне имайте лека закуска под ръка, в случай че имате нужда от нея.Очаквайте по-студена и тъмна вечерКогато лятното часово време приключи, спираме да "пестим“ този допълнителен час слънчева светлина вечер. Вечерната ви тренировка или вечерното ви пътуване до работното място ще бъде по-тъмно и по-студено от преди.От друга страна, ще видим светлината по-рано сутринта, което може да бъде добро извинение за сутрешна разходка, която иначе не бихте направили. Сутрешната светлина и сутрешните упражнения помагат да настроите часовника на тялото си и може да ви доведат до по-добро настроение за следващия ден.Може да е по-лесно да се събудите след смяната на часа, но обратната страна е, че може да е по-трудно да си легнете. Това е добър момент да разгледате рутината си за лягане или дори да създадете рутина за лягане, ако наистина не сте имали такава.Един от най-важните съвети е да си осигурите време за почивка вечер – минимум 30 минути – когато светлините са приглушени и не се взирате в екрана. Това е подходящо време да се изкъпете, да почетете книга или да направите нещо друго, което намирате за релаксиращо. Скоро ще бъдете приковани към новия си график – поне до следващата ни смяна на часа през пролетта, пише actualno.