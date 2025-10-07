След годеж, скандал, раздели и бурни драми ергенът и ергенката отново са двойка. И това стана ясно не чрез признание, а чрез една обувка, която каза повече от всички думи.Всичко започна с привидно невинна снимка. Елвиса публикува кадър от свое пътуване до Истанбул - градски пейзаж, видян от луксозен автомобил, и женски крак с елегантна обувка. феновете веднага започнаха да спекулират коя е дамата в обятията на ергена.Скоро след това Йоана качи снимка с абсолютно същата обувка и черна рокля.Съвпадението бе толкова очевидно, че никакви думи вече не бяха нужни.“Една обувка каза повече от хиляди думи! Ти заслужаваш щастие!“, написа почитателка на младата красавица. "Благодаря Ви!", отвърна Йоана, с което потвърди слуховете.Йоана и Мартин имат връзка преди "Ергенът", но се разделят по негова воля, защото тя е едва на 20 години. Съкрушена, девойката влиза в предаването и отива чак до Шри Панка, за да си го върне. В ефир заявява категорично: "Тук няма подходяща жена за Мартин. Аз съм жената за него“. Но тогава той не й повярва и я отпрати без роза.В шоуто Мартин избра Даниела Рупецова и й даде пръстен на финала. Само три дни след края на формата обаче годежът рухна със скандал.Йоана също твърдеше, че е затворила страницата с Мартин. Тя се впусна в друго риалити редом с Виктор Русинов - другия ерген от сезона на Марто. Двамата мъже си станаха верни другари в любовното предаване.В уебриалитито Йоана и Виктор признаха, че не могат да са приятели заради лоялността на Виктор към Мартин, но въпреки това шокираха с провокативна фотосесия, предизвикала лавина от коментари. "Дали Мартин не е изревнувал?“, питаха зрителите.Оказва се, че съдбата е с план за Йоана и Марто. Малко след края на "Ергенът“ те се засекли случайно в заведение. Елвиса направил първата крачка - инициирал разговор, който стоплил отношенията им. Оттам нататък всичко е било въпрос на време Днес вече няма съмнение - те пак са двойка, пише HotArena.