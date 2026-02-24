CNN. Снимката е направена от австралийския подводен фотограф Жоно Алън.
Кадърът му донесе награда от 1000 долара, но удоволствието от заснемането е неизмеримо, разказва самият той. "Това е спомен, който ще пазя вечно и среща, която промени живота ми“, казва Алън.
Гърбати китове албиноси са изключително рядко срещани в природата. Едва един на 40 000 може да се окаже такъв. Малкото, което Алън е снимал, се е появило през 2024 година край бреговете на Тонга.
Популацията на гърбатите китове се увеличава след въвеждането на забрана за промишления им улов в началото на 20 век. Смята се, че в света съществуват около 135 хиляди броя такива китове.
Въпреки, че не са застрашени, учените са притеснени от промяната на навиците им за миграция, която свързват със затоплянето на световния океан, което влияе върху хранителните запаси.
