Сняг и жълт код за поледици в част от страната
Днес преди обяд на отделни места в Северозападна и Централна България все още ще има преваляния от сняг, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. В Южна и Източна България ще има валежи от дъжд, но привечер и там ще спрат, сочи прогназата на НИМХ. Сутринта на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6° , малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.
В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централен Балкан. Около обяд снеговалежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
