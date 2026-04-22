Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско. Сняг вали и в проходите "Превала“ и "Пампорово“, съобщава ФОКУС.

Снимки в социалните мрежи също потвърждават, че сняг има и на пътната настилка.

В ниските части на област Смолян валежите са от дъжд. Пътните настилки са мокри.

От Пътната служба уточняват, че при необходимост ще се пуснат машини, които да чистят направлянията със сняг.