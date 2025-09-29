ЗАРЕЖДАНЕ...
Сняг много близо до България! Изкараха снегорините!
© Meteo Balkans
Кадрите са от Трансалпина, съобщава Meteo Balkans.
Припомняме, че температурите паднаха рязко в последните няколко дни. Синоптици прогнозират и сняг по високите части на планините в България до дни.
