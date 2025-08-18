ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
"Ол инклузив“ отново е най-предпочитаната форма за почивка в региона.
Традиционно най-много туристи пристигат от Румъния, но нараства и броят на гостите от Германия и Централна Европа. И през август чужденците по Северното Черноморие са повече от българските туристи.
Алла и Николай Козуп, които почиват за първи път у нас, споделят, че България е избрана заради положителните отзиви и добрата реклама в социалните мрежи.
"Цените са достъпни, храната и обслужването – отлични, а плажовете – много красиви“, казва Алла Козуп пред БНТ.
"Хубаво отношение, приятна обстановка – повече от това не ни е нужно. Страната е прекрасна“, допълва съпругът ѝ Николай.
Хотелиерите също потвърждават добрите резултати.
"Хотелът ни е пълен до края на месеца. Част от туристите почиват на преференциални цени заради ранни резервации“, обяснява собственикът Тихомир Стратиев.
Той уточнява, че договорите с туроператори са сключени още миналата година и в момента няма как цените да бъдат променени.
Според него догодина, след влизането на България в еврозоната, се очаква повишение на цените с около 15%.
"Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. Анализите ни показват, че и в Гърция, и в Турция цените също се повишават стабилно“, допълва Стратиев.
От туристическия бранш отчитат, че сезонът е по-силен в сравнение с миналата година.
"Показателно е, че милионният турист във Варна и Бургас беше посрещнат с три седмици по-рано. Това ясно показва сериозен ръст на пътникопотока“, коментира експертът Стоян Маринов.
Ако топлото време се задържи, хотелиерите очакват туристи и през септември, дори до октомври. В този период цените ще бъдат с около 30% по-ниски.
Facepalm
преди 3 ч. и 42 мин.
Никой не ви забранява да вдигате цените... те хората ще си направят сметката. Тия пишман хотелиери вече са жалки с тоя постояннен вой...
Atanasovpld
преди 6 ч. и 13 мин.
Като не можеш да поддържаш бизнес, го продаваш.
jeko
преди 7 ч. и 19 мин.
Има бол цигани и български и румънски.Те ще са основния потребител на чалга туризма ни
Кьосев
преди 7 ч. и 22 мин.
Няма какво да запазите, защото вие НЯМАТЕ качество. В Гърция нощувките са се вдигнали с точно 8 евро, заради новия данък. Цените не са мръднали последните 3 години - нито нощувките, нито по заведенията! А вие вдигайте, дет' казва колегата - 200% минимум, после стойте и бройте мухите. Те ще са VIP клиентите!
shibanistan
преди 7 ч. и 50 мин.
Вдигй смело,каиш... Поне 200%
baionzi
преди 8 ч. и 44 мин.
Ка па се ненаядохте! А, качество 2.50 от 6.
