Софи Маринова с голямо признание от родното Етрополе
Певицата получи своите отличия по време на 36-ото редовно заседание на местния парламент, което се проведе на 27 януари 2026 г.
"Искам да ви благодаря, че ме удостоихте с този почетен знак. За мен е изключителна чест, особено когато отличието е от родния ми град Етрополе. Всички знаете, че много обичам града си и винаги го нося в сърцето си. Благодаря много и на кмета инж. Владимир Александров и екипа му за вниманието и уважението, което имат към мен и че се грижат и развиват града ни“, каза Софи Маринова по време на тържествената церемония.
В профила си в Instagram, Маринова допълни: "Това е първият кмет от родния ми край, който признава таланта ми и не прави разделение между хората!“
Софи Маринова е една от най-ярките и разпознаваеми фигури в българската музика, с над три десетилетия успешна кариера. Израснала в Етрополе, тя често подчертава, че именно родният ѝ град е мястото, което я е формирало като човек и артист.
През годините певицата многократно е прославяла страната ни на големи сцени у нас и в чужбина, включително с участието си на международния конкурс "Евровизия“.
Освен с изключителния си глас, Софи Маринова е известна и със своята човечност, откровеност и близостта си с хората, което я прави една от най-обичаните български изпълнителки, пише Ladyzone.
Нейните песни се отличават с емоционалност, силни послания и характерен вокален стил, който прави гласа ѝ толкова лесно разпознаваем. Някои от най-популярните ѝ хитове са:
"Love Unlimited“
"Стари рани“
"Единствен мой“
"Обичам“
"Липсваш ми“
"Без теб“
