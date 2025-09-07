ЗАРЕЖДАНЕ...
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
Затова, съвсем закономерен е подаръкът, който Софи получи от своята близка приятелка Дони Василева.
Известна с титлите си "Мисис Баба“ и "Мисис Дама на годината", с участието си в риалити предаването "Фермата“, Дони Василева е и талантлив писател. Тя вече има няколко издадени книги зад гърба си, а наскоро представи и най-новата си творба – "Животът, който ми се падна“.
Именно книгата, която самата Дони определя като "животът ми събран между корици“, Софи получава като подарък. Разбира се, лично от авторката и със специално посвещение.
"Вчера моята Доничка ми подари първата част на романа и "Животът, който ми се падна“. И ме попита: "Софче, трябва да прочетеш тази част, за да стигнеш до втората, в която пиша и за теб. Ще го направиш ли?“
А аз, през сълзи и отговорих: "Толкова се вълнувам… Ще прочета всичко! И знам, че ако някой трябва да напише книга за мен - това си единствено ти! Никой друг не ме познава така, както ти!"
Неотдавна Софи Маринова сподели за още едно силно и ценно за нея приятелство – това с колежката ѝ Преслава. Двете попфолк певици често демонстрират публично близките си отношения, заявявайки, че между тях има дълбока взаимност, пълно доверие и подкрепа.
Вероятно безценните приятелства, наред с любовта на публиката, са едно от нещата, които дават стимул на Софи да продължава напред. И да бъде успешна вече толкова години.
И през настоящия септември певицата отново е във вихъра си – вече обяви поредица дати, които ще обхванат целия септември и множество места из България. пише Ladyzone.
