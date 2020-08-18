Ñïàñèõà ðèáà ãèãàíò

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 13:33 / 18.08.2020Êîìåíòàðè (1)261
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50-êèëîãðàìîâ òîëñòîëîá áåøå ñïàñåí îò ìú÷èòåëíà ñìúðò â ÿçîâèð "Æðåá÷åâî" â ðàéîíà íà ñòàðîçàãîðñêîòî ñåëî Ïàíè÷åðåâî. Ïðåäè äíè ðèáàð çàáåëÿçâà, ÷å âúâ âîäîåìà ñà õâúðëåíè ìðåæè è â òÿõ àãîíèçèðà îãðîìíî æèâîòíî. Âúäè÷àðÿò ïîäàâà ñèãíàë è íà ìÿñòî ïðèñòèãàò åêèïè íà ðèáîëîâíè êëóáîâå â Ñëèâåí è Ñòàðà Çàãîðà, êîèòî çàïî÷âàò ñïàñèòåëíà îïåðàöèÿ. Åêñïåðòèòå ñúñ ñïåöèàëíà åêèïèðîâêà ïðàâÿò îáñëåäâàíå íà ìÿñòîòî è óñòàíîâÿâàò, ÷å ìðåæèòå ñà ñ îáùà äúëæèíà 150 ìåòðà, à â òÿõ èìà ðèáè, êîèòî ñå áîðÿò çà æèâîòà ñè.

Ñïàñèòåëèòå ñå íàòúêâàò íà óíèêàëíà íàõîäêà - 50-êèëîãðàìîâ òîëñòîëîá, êîéòî å ïî÷òè íà êðàÿ íà ñèëèòå ñè çàðàäè îïèòèòå äà ñå îñâîáîäè. Ðèáàòà å îò âèäà ïúñòúð òîëñòîëîá, êîéòî äîñòèãà ïî-ãîëÿìî òåãëî è â ðèáîâúäíèòå áàñåéíè íàðàñòâà ïî-áúðçî. Åäíà îò âàæíèòå ïðè÷èíè çà ìàñîâîòî ìó èçïîëçâàíå çà çàðèáÿâàíå íà ÿçîâèðè îñâåí äîáðèÿ ïðèðàñò å äâèæåíèåòî ìó íà ñòàäà, êîåòî çíà÷èòåëíî óëåñíÿâà óëîâà.

Â Áúëãàðèÿ ïúñòðèÿò òîëñòîëîá ñå ðàçìíîæàâà ñàìî èçêóñòâåíî. Äîñòîâåðíè ñúîáùåíèÿ çà åñòåñòâåíîòî âúçïðîèçâîäñòâî ó íàñ èìà åäèíñòâåíî â ðåêà Äóíàâ. Ïî íåîôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ ñâåòîâíèÿò ðåêîðä çà óëîâ íà ðèáà îò âèäà å 40,82 êã è å ïîñòàâåí â åçåðî Ãúíòúðñâèë â ùàòà Òåíåñè (ÑÀÙ).

Òîâà îçíà÷àâà, ÷å áúëãàðñêèÿò åêçåìïëÿð ìîæå äà ïðåòåíäèðà äà å íàé-ãîëåìèÿò â ñâåòà. Íî ñëåä îñâîáîæäàâàíåòî íà ðèáàòà îò ìðåæèòå òÿ å ïóñíàòà îáðàòíî âúâ âîäèòå íà "Æðåá÷åâî". Ñâîáîäàòà å äàäåíà îùå è íà äâå áåëè ðèáè, êàòî âñÿêà îò òÿõ òåæè ïî 5 êèëîãðàìà, ïèøå "Áúëãàðèÿ äíåñ".








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