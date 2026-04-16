Авиокомпания предлага необичайна възможност – пътуване до Исландия срещу… лоши снимки. Освен екзотичното приключение, избраният кандидат ще получи и възнаграждение от 43 000 евро.

Гейзери, ледници и безкрайни пейзажи – Исландия отдавна е сред най-желаните дестинации за пътешествениците. Icelandair обаче решава да привлече внимание по нестандартен начин. Авиопревозвачът обявява своеобразна "работна позиция“, но вместо опитен фотограф търси точно обратното – човек без талант зад обектива.

Идеята зад кампанията

Идеята зад кампанията е проста: да покаже, че в Исландия е почти невъзможно да направиш лоша снимка. Дори най-неопитните любители могат да уловят впечатляващи кадри от природата на острова.

Късметлията ще получи възможността да обиколи страната в рамките на около 10 дни, като всички разходи по пътуването ще бъдат поети. Освен това участието в кампанията и заснемането на снимки ще бъде заплатено с приблизително 43 000 евро.

Заснетите кадри ще бъдат използвани в глобална рекламна кампания и могат да се появят в различни публикации или дори изложби. Интересното е, че офертата е насочена именно към хора без фотографски опит или специален интерес към фотографията.

Какви са условията за кандидатстване

Все пак има и условия за кандидатстване. Желаещите трябва да са навършили 21 години, да притежават валиден паспорт и да нямат криминални прояви. Освен това се изисква добра физическа форма, тъй като част от пътуването включва придвижване в труден терен и разходки сред дивата природа.

Кандидатите трябва да бъдат гъвкави и като време – пътуването е планирано за до 10 дни през юни 2026 г. Необходимо е също да могат безпроблемно да пътуват до Исландия, Великобритания и САЩ.

Кандидатстването става през официалния сайт на Icelandair, където се попълва формуляр с въпроси, като например как бихте описали фотографските си умения. За по-голям шанс може да се качи и кратко видео с продължителност до 60 секунди. Крайният срок е 30 април 2026 г.

А ако се чудите какво ви очаква там – столицата Рейкявик впечатлява с цветна архитектура, уютни кафенета и оживена културна сцена. Извън града природата разкрива истинската си мощ – от величествени водопади като Háifoss до изолирани места като прочутата "най-самотна къща в света“ на остров Елидаей.

И ако досега сте мислили, че не ставате за фотограф, тази оферта може да докаже точно обратното.