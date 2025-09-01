ЗАРЕЖДАНЕ...
Специалист: Ако детето усети, че сме нервни, реакцията при раздяла му ще бъде още по-бурна
"Важна част от раздялата е способността на родителя да вярва, че детето ще се справи. Детското държание в момента на раздялата не е показателно за това как детето ще се чувства през остатъка от деня в училище или в детската градина .
Тази мисъл би трябвало да Ви вдъхне увереност, което е наистина важно, защото нашите чувства в момента на раздялата оказват огромно влияние върху настроението на детето". Това пише във Фейсбук профила си логопедът Александра Ангелакова.
Ето какво обяснява тя, цитирайки Д-р Беки Кенеди:
Ако то усети, че сме нервни или изпълнени с колебания и съмнения, реакцията му ще бъде още по-бурна, защото нашата тревожност ще засили неговата. В моментите на раздяла децата на практика ни питат: "Мислиш ли, че ще съм добре?“
За едно дете няма нищо по-страшно от родител, който в момента на раздялата излъчва страх и сякаш му казва: " Ти не си в безопасност тук. Довиждане!“ Това е ужасяващо за всяко дете.
Затова помнете, че именно Вие, родителите, задавате тона на раздялата. Тези моменти неизменно са трудни и ако искате те да протичат по-гладко, задължително трябва да излъчвате увереност.“
Д-р Беки Кенеди, "Добри по душа"
